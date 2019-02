Man (53) sloeg vrouw met poot van salontafel TVDZM

13 februari 2019

14u35 0 Mechelen Abdelmalak E.H. (53) uit Mechelen riskeert een celstraf van acht maanden met uitstel. De vijftiger stond terecht voor partnergeweld. Hij sloeg met een afgebroken poot van het salontafel naar zijn vrouw. Ook de kinderen deelden in de klappen.

De politie van Mechelen-Willebroek moest in januari 2018 ingrijpen nadat een van de kinderen naar de noodcentrale had gebeld. “Bij hun aankomst hoorden de agenten een vrouw in paniek roepen”, zei openbaar aanklager Lieselotte Claessens. “De dochters lieten de politie binnen via een raam. Binnen vertelde de veertienjarige zoon dat zijn vader, zijn moeder aan het pijn doen was.” De vrouw had zich opgesloten in de slaapkamer. De vrouw vertoonde verwondingen. Deze waren afkomstig van enkele slagen met een afgebroken poot van het salontafel. “In dat tumult haalde hij ook uit naar de kinderen. Zij raakte eveneens gewond”, aldus Claessens nog. “Ook de deur van de slaapkamer vertoonde schade. Zo had hij met een strijkijzer geprobeerd om tot bij zijn vrouw te geraken.”

Het parket eiste gelet op de feiten en het blanco strafblad een celstraf van acht maanden met eventueel probatie-uitstel. “Maar enkel als meneer schuldinzicht toont”, besloot de aanklager. Dat deed de vijftiger ook. “Het was een combinatie van verschillende pillen”, luidde het. “Ik weet dat ik fouten heb gemaakt.” Zijn raadsman Saïd Aboulakil vroeg een autonome probatiestraf. Dat wil zeggen dat de voorwaarden pas na het vonnis zullen worden opgelegd door een justitie-assistent. Ondergeschikt was hij akkoord met een straf met uitstel. Vonnis op 27 februari.