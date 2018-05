Man (49) krijgt drie messteken in zij VERDACHTE (51) AANGEHOUDEN VOOR POGING TOT DOODSLAG TIM VAN DER ZEYPEN

15 mei 2018

03u20 0 Mechelen Een 49-jarige Mechelaar heeft zondagochtend drie messteken in zijn linkerzij gekregen. Het slachtoffer mocht het ziekenhuis ondertussen alweer verlaten. De politie arresteerde een verdachte.

Willem L. (51) uit Mechelen zit momenteel in de cel op verdenking van poging tot doodslag. Afgelopen weekend werd hij opgepakt door de politie en aangehouden door onderzoeksrechter Kris Lavens "Tijdens de nacht van zaterdag op zondag haalde hij uit met een mes in de toiletten van een café in het centrum van Mechelen", licht parketwoordvoerster Lieselotte Claessens toe.





"De verdachte kon ter plaatse staande worden gehouden." De steekpartij vond plaats omstreeks 3.30 uur in café 't Sas.





Hevig bloedend

Hulpdiensten werden opgeroepen nadat beide mannen de toiletten opnieuw verlieten. Volgens politionele bronnen bloedde het slachtoffer hevig. Een mug-arts diende de eerste zorgen toe. Nadien werd de 49-jarige man overgebracht naar het ziekenhuis Na onderzoek bleken zijn verwondingen mee te vallen; de messteken hadden geen vitale organen geraakt. De man mocht na verzorging het ziekenhuis opnieuw verlaten.





Romantische vete

Ook de verdachte liep verwondingen op. Naar verluidt bloedde ook hij hevig aan het hoofd, vertoonde hij verwondingen in het aangezicht en was zijn neus gebroken. Vermoedelijk het gevolg van enkele vuistslagen. Diezelfde politionele bronnen bevestigen dat verder onderzoek moet uitmaken wat er in de toiletruimte gebeurde en wie als eerste uithaalde.





Een aanleiding voor het incident is nog niet gekend. Vermoedelijk ligt een romantische vete aan de basis van het incident. Het onderzoek gaat inmiddels verder. "Ook het wapen, een mes, werd teruggevonden. Het mes werd in beslag genomen", gaat de Claessens verder.





Politie en parket zijn voorlopig karig met verdere informatie. De verdachte is geen onbekende voor politie en gerecht. Zo werd de vijftiger enkele jaren geleden al veroordeeld in Leuven.





De man was destijds lid van de toenmalige 'Tuf Tuf Club'. Zij viseerden begin jaren 2000 de flitspalen langs de weg. Hij werd er schuldig bevonden aan bendevorming. Dit nadat hij er terechtstond voor zijn deelname aan de brandstichting van een flitspaal in Werchter.





Voor de brandstichting zelf werd hij in 2003 vrijgesproken. Na zijn voorleiding bij de onderzoeksrechter werd de vijftiger opnieuw naar de gevangenis gebracht. Hij zal vrijdag voor de raadkamer moeten verschijnen. Die zal moeten beslissen of de man langer in de cel moet blijven.