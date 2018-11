Man (40) slaat tiener: “Hij noemde me flodder” TVDZM

12 november 2018

19u24 0 Mechelen Een veertigjarige man uit Oostende moest het maandag komen uitleggen op de rechtbank waarom hij een elfjarig jongetje had geslagen. Zijn raadsvrouw en die van zijn ouders vroegen in totaal een schadevergoeding van ongeveer 2.300 euro

Het jongetje was op het moment van de feiten met een voetbal aan het spelen op een graspleintje voor zijn woning. Beklaagde, de veertigjarige Mohammed F. uit Oostende, kwam er langs en na een discussie over de voetbal, ging F. volledig door het lint. “Hij schold me uit voor flodder en sprak slecht over mijn moeder”, vertelde hij tegen de rechter. “Hierop ben ik kwaad geworden en heb ik hem geslagen.” Het jongetje werd volgens zijn raadsvrouw geslagen op de linkerslaap. Volgens haar had de tiener het er nog steeds moeilijk mee. “Zorgeloos spelen op het graspleintje zit er niet meer in. Hij heeft angst”, zei de advocate. Het parket oordeelde dat de feiten voldoende bewezen waren maar vroeg enkel een eenvoudige schuldigverklaring. “De feiten dateren inmiddels van vijf jaar geleden”, besloot het openbaar ministerie. De verdediging kon zich daarin vinden. Volgens hen was het een eenmalig en jammerlijke incident. Uitspraak in de zaak volgt binnen de maand.