Man (34) liet auto verdwijnen na inbeslagname 19 juni 2018

02u48 0

Een 34-jarige man uit Mechelen heeft zich gisteren moeten verantwoorden voor de verduistering van een Mercedes Vito. De auto was in beslag genomen door de rechtbank van koophandel. Alleen bleek het voertuig verdwenen kort voor de wagen moest worden opgehaald. "De auto bleek in november te zijn ingeschreven op de naam van iemand anders", aldus het openbaar ministerie, dat gisteren tien maanden effectief en een geldboete van 800 euro eiste. "Meneer, zo verklaarde hij aan de politie, wou liever in de cel zitten voor het lekkere eten dan de auto terug te geven. Bovendien kreeg hij al eens een maand cel voor gelijkaardige feiten. Hij leert zijn les niet", besloot de aanklager. Vonnis op 25 juni. (TVDZM)