Man (33) bestolen 27 februari 2018

In de Sint-Katelijnestraat is een 33-jarige man bestolen door een dief. Die ging ervandoor met z'n portefeuille. Deze werd gestolen uit de jaszak van het slachtoffer. Naast een geldsom werd er ook nog een bankkaart en enkele identiteitsdocumenten gestolen. De politie is een onderzoek opgestart. (TVDZM)