Man (29) schuldig aan geweld tegenover kind en vriendin

28 december 2018

Een 29-jarige man uit Mechelen is schuldig bevonden aan intrafamiliaal geweld. De twintiger moest zich verantwoorden voor slagen en verwondingen tegenover zijn vriendin, stiefzoon en dochtertje. Die laatste had hij bij de keel gegrepen. Volgens het parket kwamen de feiten via het dochtertje ook aan het licht. Het meisje vertelde haar verhaal op school. Die verwittigde op zijn beurt de nodige diensten. Uit de audiovisuele verhoren bleek later dat hij ook zijn stiefzoon zou hebben geslagen en ook regelmatig klappen uitdeelde aan zijn vriendin. Dat laatste feiten werd niet betwist. De verdediging vroeg hiervoor een opschorting van straf. “Mijn cliënt is hiervoor in therapie en wil opnieuw een gezin vormen met zijn vriendin”, klonk het bij de verdediging. “De slagen aan de stiefzoon en zijn dochter worden met klem betwist.” De rechter volgde dat niet en volgde de vordering van het parket. De man kreeg tien maanden cel met probatie-uitstel. Hij moet zijn therapie verder zetten. De geldboete van zeshonderd euro zal hij wel effectief moeten betalen.