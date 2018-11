Man (29) greep kind bij de keel PARKET VRAAGT STRAF MET UITSTEL - VERDEDIGING ONTKENT TVDZM

28 november 2018

14u00 0 Mechelen Een 29-jarige man uit Mechelen moest zich komen verantwoorden voor geweld tegenover zijn vriendin, stiefzoon en dochtertje. Die laatste zou hij bij de keel gegrepen hebben. De twintiger riskeert tien maanden cel met probatie-uitstel.

Ontkennen dat hij zijn kinderen af en toe een pedagogische tik geeft, deed de twintiger vanmorgen op zitting niet. “Maar bij de keel gegrepen heb ik nooit gedaan”, klonk het. “Ik ben die bewuste dag wel uitgestapt nadat ze in de auto haar zus aan het plagen was. Ik ben toen enkel gaan zeggen dat ze zich zo niet mocht gedragen.” De feiten dateren van oktober 2018. Toen kwamen ze aan het licht door de school waar het meisje les volgde. Uit de audiovisuele verhoren die volgden, bleek ook dat hij zijn stiefzoon zou hebben geslagen en ook regelmatig klappen aan zijn vriendin had uitgedeeld. Dat laatste werd niet betwist. Hiervoor vroeg zijn raadsvrouw een opschorting van straf. “Inmiddels is hij in begeleiding en volgt hij therapie”, luidde het. De slagen aan zijn stiefzoon werd wel met klem betwist. Hiervoor, net zoals voor de feiten tegenover zijn dochter, werd de vrijspraak gevraagd. Het koppel zou de plooien inmiddels hebben glad gestreken. “We willen samen verder gaan”, besloot de 29-jarige. De rechter velt een vonnis binnen de maand.