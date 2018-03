Man (29) geeft vriendin 'patat' op gezicht 01 maart 2018

Jan N. (29) uit Mechelen stond gisteren terecht voor het slaan van zijn vriendin na een ruzie over het feit dat de vriendin al dan niet een relatie had met een andere man. "De vrouw had pijn aan het hoofd en aan de borstkas. Een gevolg van de slagen en het feit dat ze over de keukentafel was gegooid en terecht gekomen was op een kruk", zei de openbaar aanklager gisteren. De politie kwam tussenbeide en nam de twintiger mee naar het politiekantoor. Hij verklaarde haar enkel een 'patat' te hebben gegeven nadat hij met een bus luchtverfrisser in het gezicht was gespoten. "De overige verwondingen waren het gevolg van haar vallende ziekte", zei hij oorspronkelijk. Gisteren kwam hij daar op terug. "Ik heb haar effectief geslagen", klonk het. "Ik heb er spijt van. De verdediging vroeg een werkstaf op te leggen, het parket eiste een jaar cel. Onder meer omdat hij in het verleden al zes keer veroordeeld was voor slagen en verwondingen. De laatste keer kreeg hij zelfs tien maanden effectief. "Maar meneer heeft hier duidelijk niet uit geleerd", besloot de aanklager. Vonnis op 28 maart. (TVDZM)