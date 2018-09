Man (28) slaat buschauffeur en riskeert 18 maanden cel 07 september 2018

02u46 0 Mechelen De 28-jarige Imad T. uit Mechelen riskeert achttien maanden cel na een geval van zinloze verkeersagressie. Hij deelde enkele klappen uit aan een chauffeur van De Lijn. Die was hierdoor ruim een maand werkonbekwaam.

Op 30 november 2017 ontaardde een discussie aan de verkeerslichten op het kruispunt van supermarkt Carrefour in Mechelen-Zuid. De buschauffeur en de beklaagde stonden voor de verkeerslichten, T. met zijn wagen als eerste. "Omdat de beklaagde niet meteen verder reed, maande mijn cliënt hem aan om verder te rijden", zei de raadsvrouw van de buschauffeur. "Hierop stak T. de middenvinger uit en zat het spel op de wagen."





De buschauffeur probeerde via een manoeuvre om toch verder te rijden maar T. verhinderde dat keer op keer. "Vervolgens ging T. vol in de remmen en botste de bus tegen het voertuig", vertelt het parket. "De beklaagde stapte uit, sloeg het raam van de bus stuk, drong de bus binnen en deelde vervolgens een rake klap uit." De buschauffeur die al 26 jaar bij De Lijn werkt, was gisteren op zitting. "Ik deed mijn job graag maar kijk nu uit naar mijn pensioen."





De verdediging ontkende de slagen en verwondingen alsook het inslaan van de ruit niet. De camerabeelden spraken volgens alle partijen boekdelen. Tijdens zijn verhoor bij de politie vertelde T. dat hij niet wist wat hem bezielde. Gisteren voegde hij nog toe dat hij zo reageerde omdat zijn kinderen in het voertuig zaten en ze begonnen te huilen na de aanrijding. Zijn raadsman Frédéric Thiebaut kwam een straf met uitstel gekoppeld aan voorwaarden vragen aan de rechters. (TVDZM)