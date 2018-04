Malinwa viert dertig jaar Europese beker 28 april 2018

02u42 0

KV Mechelen schreef op 11 mei 1988 in Straatsburg voetbalgeschiedenis door als Europese debutant de Europese beker te winnen. Sfeergroep 25/7, het SupportersOrgaan Malinwa vzw en de club willen die verjaardag niet onopgemerkt laten voorbijgaan. In samenwerking met UGC Mechelen krijgen supporters de unieke kans om de documentaire 'Volksclub wint Europacup' van Deklat Binnen te bekijken op groot scherm. Een dj zorgt voor sfeer voor en na de voorstelling, er is een hapje en uiteraard een drankje. Dezelfde avond kan je ook naar congrescentrum Lamot, waar de spelers na een huldiging op het stadhuis zullen genieten van een feestelijk businessdiner. Na het diner, vanaf 21.45 uur, is er plaats voor een galabal waarbij alle supporters welkom zijn. (WVK)