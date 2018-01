Malinplansjee keert terug en baart monster 26 januari 2018

02u40 0 Mechelen Na vijf jaar stilte keert Malinplansjee terug met een voorstelling. Het gezelschap brengt opnieuw een op en top Mechelse voorstelling met dit keer ook actrice Loes Van den Heuvel in de rangen. De voorstelling kreeg de titel 'Het Monster van de Dijle' mee, maar wie of wat dat is, blijft voorlopig een goed bewaard geheim.

Nite Spirit-zanger Jo Swinnen schrikt er zelf van als we hem vertellen dat de vorige revue 'Het spook van den toren' intussen vijf jaar oud is. "Het was enorm druk met optredens. Pas met mijn verhuis naar Spanje is het was rustiger geworden. Dat gaf ruimte om opnieuw aan een theatervoorstelling te beginnen schrijven", vertelt hij. Swinnen schreef opnieuw de muziek en leverde summier het basisidee. "Het is opnieuw gelinkt aan de Mechelse geschiedenis of de geschiedenis die nog moet geschreven worden", lacht hij.





Loes Van den Heuvel

Marc Peeters nam het script en de regie op zich. "We zijn er al anderhalf jaar aan het werken. In tegenstelling tot de vorige editie zal de voorstelling meer zoals vroeger zijn, met muziek en sketchen", vertelt hij. Naast oude getrouwen Arthur Reijnders, Myriam Sips en Claudia Van Gysegem prijkt een opvallende nieuwe naam op de affiche, die van Loes Van den Heuvel. "We hebben haar langs onze neus weg gevraagd of ze geen zin had. 'Als het plezant is, doe ik mee', luidde haar antwoord", zegt Peeters.





Het publiek is Malinplansjee overigens duidelijk nog niet vergeten. "De voorverkoop loopt als een trein. Ik denk dat we vier keer voor een uitverkochte zaal zullen mogen spelen", aldus nog Swinnen. De voorstellingen worden op 17 en 18 februari gespeeld in de Stadsschouwburg. Kaarten kosten 16 euro in voorverkoop en zijn verkrijgbaar bij restaurant Puro, café 't Groot Licht (Mechelen) en eetcafé Blikveld (Bonheiden).





(WVK)