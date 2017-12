Magische vuuracts betoveren talloze toeschouwers 02u34 0 Foto Aerts Spektakel op de Mechelse Grote Markt.

Voor spektakel moest je zaterdag in Mechelen zijn. Op verschillende locaties waren vuurspuwers, vuurshows en vertellingen te zien. Het hoogtepunt van de eerste 'Mechelen in Vuur en Vlam' was de luchtvoorstelling 'Pedaleando Hacia El Cielo' op de Grote Markt. "Ik ben al vijf jaar feestenvoorzitter, maar nog nooit was ik zo trots", aldus Kristof Calvo. "Ook de Mechelaars waren fier en ontroerd. Dit krijgt zeker een vervolg." (AVH)