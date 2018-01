Magazine brengt live verslag gemeenteraad 30 januari 2018

Het Mechelse online magazine As Gau Paust gaat in aanloop naar de lokale verkiezingen live verslag brengen van de gemeenteraadszittingen. "In haar bestuursakkoord beloofde de coalitie dat burgers de gemeenteraad live online moeten kunnen volgen. In afwachting kunnen Mechelaars op Twitter terecht", meldt As Gau Paust. Elke Mechelaar kan deelnemen door dezelfde hashtag #grmechelen te gebruiken. "Misschien moet de stad ook maar haar wifi openstellen in de raadzaal van het stadhuis? Zo kan het volgende en twitterende publiek nog makkelijker reageren op wat er in de gemeenteraad gebeurt." (WVK)