Machines gestolen 24 februari 2018

In de Lakenmakerstraat hebben dieven ingebroken in een bestelwagen. De dieven geraakten in het voertuig door de deur te beschadigen. Eens binnen werd de bestelwagen leeggeroofd. De dieven gingen er onder andere vandoor met machines zoals een boor- en zaagmachine. De politie van Mechelen-Willebroek is een onderzoek opgestart. (TVDZM)