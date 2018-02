Maart wordt weer sterilisatiemaand 14 februari 2018

Voor het derde jaar op rij lanceert het Sociaal Huis Mechelen de campagne 'maart sterilisatiemaand' om inwoners met een kleine portemonnee aan te moedigen hun kat te laten steriliseren of castreren. "De kostprijs is voor hen nog steeds te hoog, daarom zal het Sociaal Huis meer dan 80 procent van de neutralisatiekosten op zich nemen voor Mechelaars met een UiTPAS met kansentarief", zegt schepen Koen Anciaux, voorzitter Sociaal Huis (Open Vld). Het Sociaal Huis schakelt maatschappelijk assistenten, straathoekwerkers, wijkagenten en armoede-organisaties actief in met het bekendmaken van deze actie. Bij vorige campagnes werden respectievelijk 12 en 26 katten onvruchtbaar gemaakt. (WVK)