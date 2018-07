Maanrock zoekt artiesten voor vrij podium 20 juli 2018

02u37 0

Maanrock geeft deze zomer voor het tweede jaar op rij ruimte aan opkomend talent. Een vrij podium op vrijdag 24 augustus op het Cultuurplein geeft beginnende artiesten de kans om zich te tonen aan het grote publiek.





"Zo heeft echt iedereen de kans om op Maanrock te spelen, ook artiesten zonder podiumervaring. Aanmelden is bewust erg laagdrempelig en experimenteren wordt aangemoedigd", zegt Kristof Calvo, voorzitter mmMechelen Feest. De organisatie verloopt in samenwerking met Laaghangend Fruit, Café Malvine en Mechelen Talentenfabriek.





Inschrijven kan via info@dezomerisvanmechelen.be tot en met zondag 5 augustus, middernacht. (WVK)