Maanrock wil ook culinair verwennen 28 april 2018

02u43 0 Mechelen Het Mechelse stadsfestival Maanrock wil eind deze zomer culinair verrassen.

Het gaat in samenwerking met 'nationaal culinair bondscoach' Jo Nelissen op zoek naar 'smaakmakers': lokale, kwalitatieve foodtrucks/kramen met een eigen identiteit. "Dit initiatief komt er na feedback van Mechelse horecazaken en culinaire spelers, die ook graag deel willen zijn van Maanrock. Met de Smaakmakers krijgen ze nu de kans", zegt Kristof Calvo, voorzitter van mmMechelen Feest.





"We willen dat deze foodies met hun gerechten de festivalbezoeker hun smaakpapillen prikkelen. Genieten van kwaliteitsvolle gerechtjes en sfeervolle muziek is een perfecte match." Inschrijven kan tot 20 mei. Info: www.mechelen.be/word-maanrock-smaakmaker-2. Maanrock vindt plaats van 24 tot en met 26 augustus. (WVK)