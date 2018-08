Maanrock pakt uit met hotelarrangementen en culinaire hapjes 11 augustus 2018

02u25 0 Mechelen Festivalbezoekers van Maanrock kunnen van vrijdag 24 tot en met zondag 26 augustus op verschillende locaties in de stad proeven van culinaire hoogstandjes uit de Mechelse regio. Nog een nieuwigheid dit jaar: het Maanrockarrangement bij drie hotels.

Gisteren presenteerde mmMechelen Feest zeven 'Maanrock Smaakmakers', die op verschillende pleinen de festivalbezoeker een culinair genot zullen bezorgen. "De voorbije edities hebben we voor de invulling van onze podia en pleinen heel erg ingezet op Mechelse partners. Steeds meer doen we dat ook voor alles tussen en rond de podia. Met de Maanrock Smaakmakers en het hotelarrangement zoeken we ook volop de samenwerking op met ondernemers uit het Mechelse", zegt Kristof Calvo, voorzitter mmMechelen Feest.





In mei werden de Smaakmakers geselecteerd door een externe jury. De Smaakmakers vind je tijdens Maanrock onder andere op de Botermarkt, Cultuurplein en aan het Hof van Busleyden.





"Ook een samenwerking met enkele hotels in het Mechelse mag dit jaar niet ontbreken. Om je Maanrock-ervaring volledig te maken, kan je dit jaar bij Mercure Hotel Vé, Martin's Patershof of Holiday Inn City Express een exclusief Maanrock-arrangement reserveren. In dit arrangement zitten naast je verblijf en ontbijt ook enkele drankbonnen én een exclusieve rondleiding achter de schermen van het festival. Zo krijg je te zien hoe alle medewerkers backstage te werk gaan", klinkt het. Meer informatie over de arrangementen vind je op toerisme.mechelen.be/maanrock-arrangementen. (AVH)