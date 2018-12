Lyceum organiseert fietsrijlessen voor mama’s Wannes Vansina

14 december 2018

08u26 0

Niet alleen de kinderen leren fietsen in de Mechelse GO! basisschool Lyceum, ook een aantal mama’s leert er rijden op een tweewieler. “De fietsrijlessen zijn er gekomen op vraag van de moedergroep”, legt directeur Wendy Heremans uit. “Tien mama’s schreven zich in. Voor sommigen was het de allereerste keer dat ze op de fiets zaten.” De eerste les zit erop. Na een paar uur oefenen konden verschillende mama’s al een behoorlijk stukje rijden, maar het zal er niet bij blijven. Fietsrij-instructeur van dienst was de leerkracht lichamelijke opvoeding van de school. “De moeders waren heel enthousiast. Ze boekten snel vooruitgang. Maar of ze al klaar zijn voor het fietsrij-examen dat hun kinderen moeten afleggen? Daarvoor zullen we nog een paar uurtjes moeten oefenen.”