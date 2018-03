Luwteatlas brengt rustige plekjes in kaart 02 maart 2018

Sinds donderdag toont een online luwteatlas de stille plekjes die Mechelen rijk is. De interactieve kaart komt er op voorstel van gemeenteraadslid Patrick Princen (Groen). "Mechelen is een stad in volle groei. De nieuwe dynamiek zorgt ervoor dat er altijd wel iets te doen is, maar de drukte zorgt er tegelijk voor dat mensen af en toe nood hebben aan een plek om tot rust te komen. Door beroep te doen op de kennis van ervaringsdeskundigen, de Mechelaars zelf, krijgen we een mooi overzicht van alle luwteplekken in de stad", aldus Princen. Momenteel staan er vooral de te verwachten plekjes op, zoals de parken en natuurgebieden. Iedereen kan nog zijn/haar favoriete locaties doorgeven. De atlas is terug te vinden op makers.mechelen.be/luwteplekken. (WVK)