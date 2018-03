Lunalia laat Maneblussers maanstaren 23 maart 2018

Altijd al eens van op Sint-Rombouts naar de maan willen kijken? Dankzij Lunalia kan het op vrijdag 30 maart. Het festival zet die avond enkele sterrenrijkers op de toren.





Lunalia is het nieuwe voorjaarsfestival van Festival van Vlaanderen Mechelen dat op 21 april van start gaat. Om de Maneblussers al in de sfeer te brengen, organiseert het op 30 maart samen met de stad, RTV en volkssterrenwacht URANIA een sterrenkijkavond. Iedereen kan gratis op de toren en op de Grote Markt naar de hemel turen, terwijl astronomen van Urania een woordje uitleg geven. Inschrijven is niet nodig. Er geldt wel een beperking van het aantal aanwezigen op de toren, dus voor de telescopen op de toren kan er zich een wachtrij vormen. Bij regenweer wordt de actie geannuleerd. Lunalia vindt plaats van 21 april tot 6 mei en biedt concerten op verschillende historische locaties in de stad. Info: lunalia.be. (WVK)