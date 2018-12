Lunalia is dit jaar: 20 concerten van 315 artiesten uit 15 landen Wannes Vansina

10 december 2018

18u34 0 Mechelen 20 concerten van 315 artiesten uit 15 landen. Dat is in cijfers de tweede editie van Lunalia, het voorjaarsfestival van Festival van Vlaanderen Mechelen.

Lunalia start op 27 april met een groot openingsfeest ‘Lunalia Lift Off’. Wat tot en met 12 mei volgt, is een gevarieerd programma met wat directeur Jelle Dierickx graag ‘tijdloze muziek’ noemt. “Je hebt twee soorten mensen: zij die weten dat ze van klassieke muziek houden en zij die dat niet weten.” Maar Lunalia is dus meer dan klassieke muziek. Alle facetten van de menselijke stem staan centraal. “Lunalia 2019 wordt een bonte editie. Talloze verhalen worden doorweven in een muzikaal wandtapijt. Van Mozart tot flamenco, van sprookje tot muziektheater, van jazz tot een heus koorfeest”, zegt Dierickx. Voice in residence is Reinoud Van Mechelen. “Wij kozen hem niet omwille van zijn naam, wel omdat hij een van de grootste muzikanten is van ons land”, zegt Dierickx. Van Mechelen brengt onder meer een Bachcantate en Mozart, maar ook een mix van barokmuziek en Ierse folk en een recital met ex-dichter des vaderlands Charles Ducal. “Ik ben blij deel te mogen uitmaken van de stad van mijn naam”, aldus van Mechelen. Enkele andere highlights uit het programma: flamencoster Rocio Marquez, een project van Zefiro Torna in Manufactuur De Wit en de muziektheaterpremière ‘Rainbow’ van Nazanin Fakoor. Geen Tenso Days dit jaar, wel de Grote Parade met liefst 12 deelnemende koren. Voor de allerkleinsten organiseert het festival Lunalia 4 kids, met een verhalen en sprookjescircuit en magisch muziektheater. Festival van Vlaanderen Mechelen bestaat volgend jaar 50 jaar. Meer info op www.lunalia.be.