Lunalia deelt koekjes uit aan pendelaars in station 17 april 2018

Lunalia deelde maandag tijdens de avondspits koekjes uit in het station van Mechelen, terwijl een muzikant speelde op een theremin, een elektronisch muziekinstrument. Bedoeling was zo aandacht te vragen voor het openingsfeest van het voorjaarsfestival van het Festival van Vlaanderen Mechelen. Dat vindt zaterdag 21 april plaats. Aan de hand van dertien stemmenconcerten op historische Mechelse locaties kan de muziekliefhebber gratis proeven van wat Lunalia de twee daaropvolgende weken nog te bieden heeft. De koekjes gemaakt door Niki's Bakery zijn overigens ook terug te vinden in vijftien Mechelse horecazaken. Info: lunalia.be. (WVK)