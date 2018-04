Luna Mystica vertelt middeleeuwse verhalen 14 april 2018

Verhalenverteller Gustave Min en auteur Lode Melis organiseren op zaterdag 21 april en vrijdag 27 april telkens van 17 tot 19 uur 'Luna Mystica' in de ridderzaal van Huis den Inghel in de Guldenstraat. Bij een glas en een tapa nemen ze in het historische decor bezoekers mee op een tocht langs 'Middeleeuwse heksen, tovenaars en mystieke zinnebeelden' en 'Middeleeuwse vrouwen: mystiek en erotiek'. Tickets kosten 25 euro en kunnen nog tot en met zondag 15 april gereserveerd worden via Gustave.Min@Outlook.be of gsm 0488/07.18.52. (WVK)