Ludiek protest tegen sluiting zwembad: 'BK Zwemmen op Droog Water' 27 augustus 2018

De sp.a-afdelingen van Mechelen en Zemst organiseerden zaterdag het 'BK Zwemmen op Droog Water'. Hiermee protesteerden ze tegen de sluiting van het zwembad Geerdegemvaart. "Deze sport- en ontmoetingsplaats in de dichtbevolkte buurt aan de Tervuursesteenweg verdwijnt zonder inspraak van de buurt en zonder duidelijkheid. Niet enkel het zwembad is belangrijk, ook de grote speeltuin, het speelbos en het zomerterras. Wat er in de plaats gaat komen, weet niemand", zegt Sophie Bollen van sp.a. "Volgens het stadsbestuur krijgt de Mechelaar op de Technopolis-site een gloednieuwe PlopsAqua in de plaats. Maar wat met het huidige aanbod aan zwemlessen, het schoolzwemmen en de activiteiten van de zwemclub? Ook in het nabijgelegen Hofstade verdwijnt immers het openbare zwembad, de wachtlijsten zullen in Mechelen dus alleen maar langer worden." (EDT)