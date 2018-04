Luchtacrobaten testen Den Hangar uit 17 april 2018

Met een luchtacroles heeft Circolito maandag zijn nieuwe stek in Den Hangar aan het Douaneplein in gebruik genomen. Sinds gisteren is deze het nieuwe thuis van de circusschool, die eerder gevestigd was in het Klein Begijnhof. Het kostenplaatje voor renovatie, waarin in september ook een klimvereniging zijn intrek neemt, bedraagt ruim twee miljoen euro, grotendeels betaald door de stad. Circolito investeerde nog eens 300.000 euro in de inrichting. "Na jaren van plaatsgebrek is er eindelijk een oplossing uit de bus gekomen. Den Hangar geeft ons de mogelijkheid om verder te groeien en om onze activiteiten uit te oefenen in de beste omstandigheden", zegt coördinator Lieven Leemans. Momenteel wordt nog gewerkt aan de buitenzone. Tegen juni moet de hele jongerenzone Transit M klaar zijn. (WVK/