Luc Deflo heeft nieuwe thriller klaar 14 maart 2018

02u29 0 Mechelen Met 'Schatje' ligt opnieuw een Mendonck&Deleu-thriller van Luc Deflo in de boekhandel. "Vertrouw je smartphone niet te erg", waarschuwt de Mechelse thrillerauteur, "want wat als het niet je lief, maar een psychopaat is die berichtjes stuurt?"

In Schatje laat Deflo zijn vertrouwde Mechelse speurders opdraven voor een moord in een bunker langs de Vrouwvliet (die eerder ook al door schrijfster Sterre Carron als decor werd gebruikt). Haar gsm leidt naar haar lief, maar die beweert dat zijn gsm gestolen is. Om tot het boek te komen, deed de thrillerauteur heel wat opzoekingswerk en testte hij verschillende apps uit. "Heel het leven van mensen zit in hun smartphone, maar wat als die in verkeerde handen valt? Mensen hebben vaak overdreven vertrouwen in hun smartphone en beseffen de mogelijke gevaren niet, los van mogelijk hacken", vertelt de schrijver. Deflo signeert zaterdag in Mechelen: van 10.30 tot 12.30 uur in Salvator en van 13.30 tot 15 uur in de Standaard Boekhandel. "De lezers zijn blij dat mijn Mechelse speurders opnieuw aan zet zijn. Er zijn er zelfs die hopen op een baby. Ik wil niet vervallen in een soapgenre, de focus ligt op het spannende verhaal." (WVK)