Los Bandidos serveert Mexicaanse klassiekers 18 april 2018

02u25 0 Mechelen Jenat Ala (33) heeft op de Steenweg in Mechelen Los Bandidos geopend, een Mexicaans eethuis.

Van dinsdag tot en met zaterdag serveert ze er gerechten als burrito's, nacho's en fajita's. Sinds zeven maanden baatte ze samen met broer Phillippe de aanpalende krantenwinkel uit, maar dat was niet haar passie. "In Los Bandidos heb opnieuw plezier. Ik heb koken echt gemist", vertelt Jenat, die tien jaar werkte voor de Thien Geboden. De kokkin is overigens niet van Mexicaanse, maar van Armeense origine. "Veel ingrediënten als kip en gehakt en de kruiden zijn gemeenschappelijk", weet ze. "Ik wil iets anders bieden dan de klassieke brasseriekeuken die je in Mechelen overal vindt."





Meer info op de Facebookpagina van Los Bandidos. (WVK)