Loriana maakt viergeslacht compleet

In Mechelen is in augustus een viergeslacht ontstaan. Mama Natasja Kerremans (29) is bevallen van Loriana Leys en zorgde zo voor een vierde vrouwelijke afstammeling op rij. In dat rijtje horen ook grootmoeder Brigitte Verschueren en overgrootmoeder Rosa Depreter. Ze poseerden tijdens de babyborrel in het Olivetenhof trots voor de lens van onze fotograaf. "Mijn broer heeft ook drie kinderen, maar het is het eerste viergeslacht van de familie", zegt Natasja. Loriana woog bij de geboorte 3,9kg en mat 52cm. Ze stelt het goed.





(WVK)