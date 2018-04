Loop opwarmertje voor fietsmarathon 26 april 2018

02u42 0

De leerlingen van de basisschool van Walem zetten het gisteren voor de 39e keer op een lopen tijdens de Loop van de Zonnebergen. Zij niet alleen overigens, want ook lopers vanuit andere scholen zakten af naar de terreinen van F.C. Walem voor de loopwedstrijd. Ze liepen in veertien reeksen per leeftijd en geslacht de longen uit hun lijf in de hoop een van de drie medailles te pakken. Niet alleen gisteren lieten de leerlingen van De Zonnebergen zich van hun sportiefste kant zien, ook morgen vrijdag is dat het geval. Dan zullen alle leerlingen van de lagere school deelnemen aan de jaarlijkse fietsmarathon om zo de twee ploegen van de school die deelnemen aan de 1000 km van Kom op tegen Kanker te steunen. Zij hebben immers 10.000 euro nodig voor hun deelname. (WVK)