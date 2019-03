Lokale politiezones controleren meer dan 1.500 chauffeurs tijdens WODCA-nacht Tim Van der Zeypen

18 maart 2019

14u40 0 Mechelen Bij de jaarlijkse WODCA-nacht afgelopen weekend hebben de lokale politiezones in onze regio zo’n 1.603 autobestuurder gecontroleerd. 35 chauffeurs testten positief, acht ervan moesten hun rijbewijs inleveren voor vijftien dagen.

In onze regio maakten de politiezone Mechelen-Willebroek, Heist-op-den-Berg, Bodukap en Klein-Brabant intussen hun resultaten al bekend. In elke zone werden er dronken chauffeurs betrapt. In Mechelen werd er op de Liersesteenweg een voertuig aan de kant gezet waarvan zowel de vrouw als de man teveel hadden gedronken. “Opmerkelijk is ook dat onze collega’s hadden opgemerkt hoe eerst de man achter het stuur zat maar hoe er op de parking van speelgoedwinkel Fun gewisseld werd van plaats”, vertelt politiewoordvoerder Dirk Van de Sande. “Zowel de man als de vrouw werden getest. Ze hadden respectievelijk 3,1 en 2 promille in hun bloed. Enkel het rijbewijs van de vrouw kon worden ingetrokken. De man beschikte namelijk niet over een rijbewijs.”

In Putte en in Sint-Katelijne-Waver controleerde de politie op de Mechelbaan, de Tinstraat en langs de Mechelsesteenweg. “Drie bestuurders verloren hun rijbewijs voor vijftien dagen, zes chauffeurs moesten hun rijbewijs in leven voor zes uur. Tot slot moesten er nog negen chauffeurs hun rijbewijs inleveren voor drie uur”, klinkt het bij de politiezone Bodukap. In Heist-op-den-Berg werden er dan weer 451 ademtests afgenomen. Hier bleken vijf chauffeurs dronken te zijn. Tot slot nam de politie Klein-Brabant vijf rijbewijzen in beslag. “In Sint-Amands werd het rijbewijs van een 33-jarige man ingetrokken ingetrokken voor vijftien dagen”, laat de politiezone weten. “In Bornem gebeurde dat dan weer bij een 34-jarige vrouw.”

Lichte stijging

Tijdens de WODCA-nacht van afgelopen weekend maakte provinciegouverneur Cathy Berx de cijfers van afgelopen jaar bekend. In 2018 hadden 3,1 procent van alle gecontroleerde autobestuurders een glas alcohol teveel op. “Dat is jammer genoeg een stijging ten opzichte van 2017”, luidde het zaterdagnacht. Morgen worden alle betrapte autobestuurder tijdens afgelopen jaar op de politierechtbank in Mechelen verwacht. Dan wordt er een speciale WODCA-zitting gehouden.