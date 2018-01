Lisdodde tovert afdelingen voor dementie om tot 'huisjes' 02u32 0 Mechelen OCMW-woonzorgcentrum De Lisdodde heeft de infrastructuur van de zeven afdelingen voor dementerenden verbeterd na een rapport van het Expertisecentrum Dementie. Ze werden vooral huiselijker gemaakt.

De afdelingen voor telkens 10 à 12 personen met dementie werden omgevormd tot zeven 'huisjes' waar bewoners samenleven. De Lisdodde investeerde ruim 50.000 euro in de installatie van extra dienstkeukens, de sloop van muren, schilderwerken en nieuw meubilair. Ook de manier van werken is huiselijker: boterhammen voor het ontbijt worden niet meer in de keuken maar aan tafel gesmeerd en ook bij het middagmaal komen de potten op tafel. Het zorgt voor een grotere eetlust. "Er heerst ook een groter welbevinden bij de bewoners en bij de verzorgers door de rustigere sfeer. Door samen te leven in kleinere groepjes zijn er minder storende prikkels waar ze onrustig van worden. Dit jaar gaan we ook actief de mantelzorgers en familie bevragen naar hun bevindingen en suggesties", zegt schepen van Sociale Zaken Koen Anciaux. In 2018 wordt er nog eens 39.553 euro geïnvesteerd in onder andere de verlichting want volgens het rapport hebben personen met dementie een grotere lichtsterkte nodig. De manier van kleinschalig wonen zal ook geïntegreerd worden in rusthuizen Roozendaelveld en Hof van Egmont. (WVK)