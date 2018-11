Lionsclub schenkt Willekom minibusje Wannes Vansina

07 november 2018

Het Mechelse opvanginitiatief voor personen met een beperking Willekom heeft woensdag een nieuw minibusje gedoopt. Het voertuig, een investering van 40.000, zal worden gebruikt voor uitstappen naar een van de vele activiteiten als zwemmen, fuiven, paardrijden, de zorgboederij of de werkplaats. Willekom had al een busje, maar dat was ontoereikend voor de soms wel zestig gasten. Groot voordeel is de rolstoellift zodat voortaan ook gebruikers van een rolwagen mee op uitstap kunnen. Het busje werd geschonken door Mechelen Leliëndael. “Het geld brachten we bijeen met onze Champagneverkoop en ons jaarlijks concert in de Stadsschouwburg”, zegt voorzitter Marie-Sylvie Delva. Willekom is naast Home Marjorie (Heist-op-den Berg) het belangrijkste goed doel van Mechelen Leliëndael.

