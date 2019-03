Limburgse ‘cyberterrorist’ (31) krijgt vijf jaar met uitstel Tim Van der Zeypen

07 maart 2019

12u40 0 Mechelen De 31-jarige Shkelzen K. uit Tongeren heeft een celstraf van vijf jaar met uitstel gekregen voor deelname aan Islamitische Staat (IS). De dertiger maakte volgens de rechtbank deel uit van het cyberleger van IS. Via een zestigtal accounts op Twitter verspreidde hij propaganda voor IS. Voor het ronselen van Syriëstrijders werd hij vrijgesproken.

De Limburger kwam in het vizier van het Belgische gerecht door de Amerikaanse FBI. Die had opgemerkt dat de dertiger contact had met Ferizi Adrit Een Kosovaar, die militaire informatie van Amerikaanse soldaten naar IS verspreidde en in de Verenigde Staten al veroordeeld werd tot een celstraf van twintig jaar. De dertiger kon ingerekend worden toen hij inlogde op een van zijn Twitter-accounts via het internet van de bibliotheek in Hasselt.

Cyberterrorist

Vorige maand moest de dertiger zich uiteindelijk verantwoorden voor een hele reeks terroristische feiten. Naast deelname aan een terroristische organisatie en het ronselen van Syriëstrijders noemde het Federaal Parket de dertiger ook nog een cyberterrorist. “Meneer voedde het propaganda-apparaat van een terroristische beweging en communiceerde met leden van IS”, klonk het bij Federaal procureur Jan Kerkhofs destijds.

Isolement

De verdediging ontkende de feiten niet. Behalve het ronselen. “Mijn cliënt staat helemaal niet achter het ideeëngoed van IS maar verspreidde de berichten op sociale media omwille van de reacties die hij kreeg”, zei zijn raadsvrouw Liesbeth De Vleesschouwer. “Na zijn vlucht uit Albanië naar België woonde hij hier in een isolement. Hij genoot van de aandacht, dus bleef hij verder posten.”

“Bedankt voor kans”

Voor het ronselen werd hij zopas vrijgesproken, alle andere tenlasteleggingen waren volgens de rechtbank bewezen. Hiervoor legden ze hem een celstraf van vijf jaar en een geldboete van 4.000 met uitstel op. Het koppelde wel een hele reeks voorwaarden aan de straf met uitstel. “Hiermee wil de rechtbank u helpen om uit dit isolement te geraken”, aldus voorzitster Jessica Bourlet. De Limburger, die tot de behandeling van zijn zaak in de cel zat maar intussen vrijgelaten werd onder voorwaarden, bedankte de rechtbank voor de kans. “Ik ga zeker niet in herhaling vallen”, besloot de man.