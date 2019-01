Lily opent tijdelijk in de Bruul. “En ja, we willen nog terug naar de Onze-Lieve-Vrouwestraat” Wannes Vansina

31 januari 2019

17u12 0 Mechelen Boetiek Lily heeft vandaag een pop-up winkel geopend in de Bruul. De vaste stek in de Onze-Lieve-Vrouwestraat wordt gedurende drie maanden verbouwd.

Lily is na negen jaar een bekende naam in de Onze-Lieve-Vrouwestraat, maar het pand was dringend aan vernieuwing toe. “Onze goede buren Goldfish en Supergoods hebben beide een nieuwe winkel wij waren een beetje de volgende in rij”, zegt Johan Hollants, die de winkel samen met Kelli Van Hees uitbaat.

Tijdens de verbouwingen zullen ze hun winkel hebben in de Bruul 99. “Ze zeggen dat we nooit meer terug gaan willen, maar dat is niet waar. We zitten heel graag in de Onze-Lieve-Vrouwestraat, maar beschouwen deze verhuis wel als een test. Ook op het vlak van marketing is dit interessant: hier is meer passage.”

Wanneer Lily terugkeert naar de Onze-Lieve-Vrouwestraat, dan zal dat in een grotere winkel zijn. “Er komt 50m² bij. Nodig, want de winkel was echt te klein. De uitbreiding zorgt niet voor een groter aanbod, maar geeft wel meer ademruimte”, besluit hij.