Likamboté op drift op Leuvense vaart

03 december 2018

De brandweer is vanmiddag moeten uitrukken naar de Leuvense vaart ter hoogte van de Colomabrug in Mechelen. De Likamboté, een van de veerboten die tot vier jaar geleden gebruikt werd om bezoekers van Planckendael per boot van het station in Mechelen naar de dierentuin in Muizen te vervoeren, was er op drift geslagen. Hoe dat kon gebeuren, is nog niet duidelijk. Wel is het zo dat het al voor de tweede keer op nog geen week tijd is dat de boot wegdreef van zijn aanlegplaats. De Mechelse brandweerpost van hulpverleningszone Rivierenland moest de boot vanmiddag opnieuw naar zijn plaats trekken en maakte de boot nadien opnieuw vast. De Leuvense vaart verbindt de Vaartkom in Leuven met Het Zennegat in Mechelen en is een drukke waterweg. Niet enkel voor boten maar ook voor kanovaarders. Er raakte niemand gewond.

