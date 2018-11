Liersesteenweg weer open voor verkeer Wannes Vansina

30 november 2018

Veel gebruikers zullen opgelucht ademhalen: vrijdagnamiddag omstreeks 16 uur is de Liersesteenweg in Mechelen weer open gegaan voor het verkeer. De rijbaan werd versmald en het middenplateau breder gemaakt. “De werkzaamheden zijn perfect volgens schema verlopen”, zegt Andy Frans van Wegenwerken Mechelen. Volgende week start de aanleg van de kruising van de Vrouwvlietroute met de Ziekebeemdenstraat en zal die straat zijn afgesloten voor het verkeer. Bedoeling is die oversteek klaar te hebben voor de kerstvakantie. Hetzelfde geldt voor de doortrekking van het Vrouwvlietfietspad tot aan de Maanstraat. Daar moeten de toplaag en de verlichting nog worden geplaatst.