Liefde tussen buren baart Chili Beans 08 juni 2018

Chili Beans opent vandaag voor het eerst de deuren tijdens een try-out. Het Mexicaanse restaurant is het resultaat van de liefde tussen 'buren' Beans-eigenares Pia Indigne (26) en (tot voor kort) store manager van Le Pain Quotidien Annemie Van Herenthals (32). Het koppel stak het grote pand van de voormalige Folliez in een fris nieuw kleedje, inclusief nieuwe toog. "We kozen voor een Mexicaanse keuken met moderne twist. Niet alleen omdat we het zelf lekker vinden, maar ook omdat je er vele kanten mee uitkan. Bovendien was er - tot voor kort - nog geen Mexicaan in Mechelen", vertellen ze. Dat ze opengaan samen met de buren, is toeval. "Maar wel een heel tof toeval. We begrijpen elkaars stress en frustraties en steken hier en daar een handje bij." Op 15 juni opent Chili Beans haar deuren. Info: www.facebook.com/chilibeansmechelen. (WVK)