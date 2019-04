Lidl opent vandaag nieuwe winkel op Alstomsite Wannes Vansina

17 april 2019

09u32 3 Mechelen Lidl heeft deze ochtend een nieuwe winkel geopend op de voormalige Alstomsite op de Leuvensesteenweg in Muizen. Er gaan meer dan dertig medewerkers aan de slag.

De nieuwe Lidl telt een winkeloppervlakte van 1.226m² en biedt een assortiment van 1.800 producten, waarvan 90 procent eigen merken. In de bakkerij wordt dagelijks meerdere malen gebakken. “We besteden veel aandacht aan lokale producten, wat steeds meer gewaardeerd wordt door onze klanten. Dit filiaal heeft ook een bio-hoek waar ons steeds groter wordend bio-assortiment duidelijk zichtbaar is voor de klant”, zegt Isabelle Colbrandt, woordvoerder van Lidl België.

Foodtruck

Het filiaal omvat een parking met 132 plaatsen. Zonnepanelen op het dak voorzien de twee gratis laadpalen voor elektrische fietsen en auto’s van stroom. “We trakteren alle aanwezigen vandaag aan onze foodtruck op een vers ontbijt en serveren vanaf 11 uur een assortiment gezonde hapjes. Verder tonen we meteen onze sterkte met een aantal scherpe kortingsacties tijdens de eerste vier weken.” De winkel is elke dag geopend van 8.30 uur tot 20 uur, op zaterdag tot 19 uur. Op zondag is de winkel gesloten.

De nieuwe winkel werd gerealiseerd in de stijl van de voormalige Alstomsite. Op het voormalige fabrieksterrein komen verder een crèche, het erfgoeddepot van de stad en een woonproject met 41 appartementen en 7 woningen van Willemen Real Estate.