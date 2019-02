Lichaam van vermiste John Krahé (74) aangetroffen TVDZM

08 februari 2019

Het lichaam van de vermiste Mechelaar werd vanochtend aangetroffen in de Leuvense Vaart tussen de Colomabrug en de Heverbrug. Het was een wandelaar die omstreeks 11.00 uur naar de hulpdiensten had gebeld. John Krahé verliet op 5 januari zijn woning in de Tuinbouwstraat. Sindsdien was er geen enkel spoor van de zeventiger. Familie, politie en parket ging op zoek naar de vermiste Mechelaar. Er werden verschillende zoekacties georganiseerd. De Leuvense Vaart werd doorzocht door de brandweer en de familie ging in het Vrijbroekpark samen met zo’n tweehonderd vrijwilligers op zoek naar de vermiste man. Vanochtend kwam er na een maand een einde aan de onzekerheid voor de familie.

Over de doodsoorzaak is momenteel nog niets bekend. Er zal een autopsie worden uitgevoerd.