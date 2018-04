Lezing over Facebook 25 april 2018

De vzw Uitstraling Permanente Vorming organiseert woensdag 25 april een lezing 'Moeten we bang zijn van Facebook' in VC De Schakel op de Steenweg in Mechelen. Journalist bij IC-vakblad Data News geeft toelichting bij de actualiteit en vertelt hoe gebruikers zich kunnen behoeden voor misbruik. De lezing start om 20 uur, deelname kost 8,50 euro, 7 voor leden, 1 voor studenten. Info: upv.vub.ac.be. (WVK)