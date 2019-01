Lessenreeks voor senioren zet in op spierkracht Wannes Vansina

23 januari 2019

De stad Mechelen breidt het sportaanbod voor 55-plussers uit met een nieuwe lessenreeks ‘Spierkracht voor senioren’. “Uit het Ouderenbehoeftenonderzoek van 2018 is gebleken dat de senioren in Mechelen over het algemeen gezonder en fitter zijn dan in andere centrumsteden. Met deze lessenreeks streven we ernaar om dit resultaat te behouden en te verbeteren”, zegt Abdrahman Labsir, schepen van Sport (Open Vld). Tussen de leeftijd van 50 en 70 verliezen senioren gemiddeld 30 procent van hun spierkracht. Het programma ontwikkeld door het Vlaams expertisecentrum Sport Vlaanderen wil daar iets aan doen. Om de deelnemers extra te motiveren en ondersteunen, krijgen ze bij aanvang van de reeks een lesmap met oefenstof, zodat ze thuis verder kunnen oefenen en bewegen. “Op deze manier willen we het ‘lifetime sporten’ extra stimuleren.” De reeks van twaalf lessen start op 8 februari en vindt ‘s vrijdags van 10 tot 11 uur plaats in lokaal dienstencentrum Den Deigem. De deelnameprijs bedraagt 30 euro. Reserveren kan via sportdienst@mechelen.be en tel. 015/29.25.94.