Lerarenopleiding zoekt kinderen van WOII 20 augustus 2018

02u22 0

Hoe beleefden Mechelaars die kind waren tijdens de Tweede Wereldoorlog deze periode? En welke herinneringen hebben ze aan de Dossinkazerne toen die van 1942 tot 1944 als doorgangskamp voor Joden, Roma en Sinti werd gebruikt?





De Lerarenopleiding Geschiedenis van de Karel de Grote Hogeschool wil een antwoord krijgen op deze vragen en zoekt daarom getuigen van toen.





"Want ook al waren die Mechelaars nog kind of in hun tienerjaren tijdens de oorlog, toch is dat perspectief net heel interessant", zegt docente Sophie Bollen. "Welke impact hadden de oorlogsgebeurtenissen op kinderen? Wat weten ze nog van de eerste oorlogsdagen, wat herinneren ze zich nog van de bombardementen op Mechelen of van bv. de schaarste die de oorlog meebracht?" Kazerne Dossin verleent zijn medewerking aan het onderzoek. "Een interessante vraag die tot op heden nauwelijks is beantwoord, is welke impact de aanwezigheid van het doorgangskamp had op de buurt en Mechelen", zegt hoofd Publiekswerking Marjan Verplancke. Getuigen kunnen zich melden via sophie.bollen@kdg.be of 0495/57.11.84.





(WVK)