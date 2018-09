Lerarenopleiding opent Junior Fablab 07 september 2018

02u38 0

De Lerarenopleiding van Thomas More in Mechelen heeft woensdag in Campus Kruidtuin een Junior Fablab officieel geopend. Het gaat om een hi-tech werkruimte waar jongeren tussen 10 en 16 jaar kunnen leren 3D-printen, lasersnijden en CNC Frezen. Het betekent een extra troef voor de opleiding om kinderen op een interactieve en uitdagende manier met wetenschap en techniek in contact te brengen en hen zo warm te maken voor het STEM-onderwijs. WiWeTeR organiseert er workshops en schoolklassen kunnen er voor een halve dag leren terecht. Met gratis beschikbare software kunnen jongeren thuis ontwerpen maken en ze daarna in het Junior Fablab zelf komen 3D-printen, lasersnijden of CNC-frezen. De ruimte krijgt ook een plek in de opleiding van de studenten en leerkrachten kunnen er zich bijscholen. (WVK)