Leeuw wappert enkel nog op Sint-Romboutstoren op Vlaamse feestdagen Wannes Vansina

28 februari 2019

15u50 0 Mechelen De Vlaamse Leeuw zal nog enkel op de Sint-Romboutstoren wapperen op Vlaamse feestdagen. Dat heeft het stadsbestuur beslist, tot grote ergernis van N-VA.

Tot 2000 wapperden de Belgische en de Vlaamse vlag op de Sint-Romboutstoren. De eerste verdween ten voordele van de Mechelse, tot grote ergernis van vaderlandslievende verenigingen. Vorig jaar nog ijverden het 8 Mei Comité en NCPGR voor eerherstel voor de Belgische driekleur, maar dat komt er niet.

“Omdat de commotie blijft duren, hebben we nog een keer nagedacht over de vlaggenaffaire en hebben we een eenvoudig systeem uitgewerkt. Voortaan wappert op de Sint-Romboutstoren nog enkel de vlag die ons allen verbindt: de Mechelse. De andere vlaggen, de Vlaamse, Belgische en Europese, hangen we uit op hun respectievelijke feestdagen”, legt burgemeester Bart Somers (Open Vld) de beslissing uit. Dat maakt ook dat er ruimte is voor andere vlaggen, zoals de vlag met de vier stippen tegen pesten van de afgelopen dagen.

De N-VA reageert bij monde van Marc Hendrickx misnoegd. “De Mechelse N-VA is nog maar amper twee maanden verdwenen uit het schepencollege en plots draait men, op expliciete vraag van de Belgicisten van Groen, de klok jaren terug. Dit stadsbestuur wil wel altijd met de hand open staan richting Vlaamse Regering voor het ontvangen van Vlaamse middelen allerhande, maar de Vlaamse vlag laten wapperen, dat is te veel gevraagd.”

Het 8 Mei Comité wil pas reageren als het officieel op de hoogte is gebracht.