Leestsesteenweg week onderbroken 05 september 2018

Aquafin voert van 10 tot 17 september werkzaamheden uit aan de Leestsesteenweg in Mechelen. Ter hoogte van de Pennemeesterstraat wordt een deksel in de rijbaan vervangen en worden twee betonvakken hersteld. De straat wordt volledig afgesloten. De omleiding loopt via N16, Molenbeekstraat, Molenstraat en Pastoor De Heuckstraat. Ook de bussen van De Lijn moeten om. Fietsers en voetgangers kunnen wel nog door. (WVK)