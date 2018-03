Leest United kan bij top vier aansluiten 03 maart 2018

Vierde provinciale C

Het is niet de eerste keer dit seizoen dat Leest United vier overwinningen op een rij liet optekenen, maar de recente twaalf op twaalf komt wel op een goed moment. Anderzijds moet men de volgende weken bewijzen dat men ook tegen hoger geklasseerde clubs punten kan pakken. De vier driepunters van 2018 pakte men tegen clubs van onderaan het klassement. Op Wintam staat men nu voor de eerste serieuze opdracht. Men krijgt er de kans om bij de top vier aan te sluiten. Kapitein Ken Goossens zal zijn team langs de kant moeten bijstaan. Een tweede gele kaart na de gewonnen wedstrijd tegen Aartselaar is de oorzaak.





"Eigenlijk gebeurde er niets, maar spelers uit het bezoekende kamp zochten blijkbaar iets om hun ergernis te uiten. Wij kunnen de klok niet terugdraaien. Op Wintam zal ik de beste supporter zijn. Leest United herpakte zich net op tijd na een mindere periode. Dat zal nodig zijn om het nog zware programma succesvol af te werken. Een ticket voor de eindronde is een must, de groep is er klaar voor. Alleen onze productiviteit moet hoger. We verzamelen voldoende kansen, maar benutten er te weinig. Een sterke prestatie op Wintam zou de ploeg in de goede richting sturen." (WODB)