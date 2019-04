Leerlingen zamelen oude gsm-toestellen, tablets en smartphones in Wannes Vansina

04 april 2019

Heb je thuis nog een oud gsm-toestel of tablet liggen? Dan kan je daar leerlingen van het derde leerjaar Ondernemen & ICT van Busleyden Atheneum campus Zandpoort blij mee maken. Ze houden van 29 april tot en met 12 mei een inzamelactie. “Niet alleen een handelsgeest drijft de leerlingen. Ook vanuit klimaat- en milieuperspectief is de inzamelactie een mooi initiatief. De juiste recyclage van deze toestellen levert namelijk een schat aan moeilijk te ontginnen grondstoffen op”, zegt Marie-Ange Decuypere, pedagogisch directeur van campus Zandpoort. De leerlingen krijgen er ook wat voor in ruil. Voor elke 50 gsm’s en 5 tablets die ze inzamelen en inleveren bij The Good Planet, krijgen ze een nieuwe computer in ruil. Inleveren kan op het secretariaat aan de Zandpoortvest 9a.