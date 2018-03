Leerlingen vertrekken op inleefreis naar Ghana 16 maart 2018

02u59 0

Zes leerlingen en twee leerkrachten van Busleyden Atheneum Campus Botaniek in Mechelen vertrekken vandaag vrijdag op inleefreis naar Ghana. "Ze zullen in Ghana kennismaken met de lokale gezondheidszorg. Ze gaan ook vrijwilligerswerk verrichten in een plaatselijk peuter- en kleuterschooltje", vertelt directeur Stefaan Croonen. Het schooltje is erg primitief. Er is weinig of geen didactisch materiaal aanwezig. "Daarom nemen we boeken, schriften, schrijfgerief, posters, knutsel- en sportmateriaal mee", zeggen leerkrachten Sofie Luyten en Kurt Accou. Het materiaal werd aangekocht met geld dat werd ingezameld met een sponsorloop. Eerder organiseerde de school ook al een dessertenbuffet. De acties brachten 1.000 euro op.





(WVK)