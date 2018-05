Leerlingen verbroederen tijdens StressFactor 23 mei 2018

Headliner Baba Yega moest gisteren verstek laten gaan, maar dat kon de pret nauwelijks drukken in de Middenschool van TSM in Mechelen. Daar genoten ruim 500 leerlingen van StressFactor LIVE.





StressFactor LIVE reist van speelplaats naar speelplaats en deed gisteren Mechelen aan. De speelplaats onder de Sint-Romboutstoren werd volledig omgebouwd tot festivalterrein. Niet alleen voor de komst van de artiesten, ook voor 200 leerlingen van het Sint-Romboutscollege. "Opdat ze elkaar beter leren kennen", zegt directeur Marc Steemans.





Verkleed als baba yega's

Bouzzy - een leerling trouwens van TSM - mocht de spits afbijten, Mandy volgde. Baba Yega had de kerst op de taart moeten zijn, maar werd inderhaast vervangen door Snapback. "Heel jammer, al hebben we ons al heel goed vermaakt", zegt Frans Hendrickx. Hij en zijn vrienden Wassim Chaham, Milo Knockaert en Emile Laporte hadden zich verkleed als baba yega's. "We zouden ze interviewen." De directeur was al lang blij dat het onweer uitbleef. "Voor sommigen is het de eerste keer in hun leven dat ze een festivalsfeer meemaken en zal dit belangrijk zijn als herinnering. Jongeren en muziek zijn altijd een goede match." Het was overigens een festival van en voor de leerlingen. Ze werkten onder meer mee met de ontvangst van de artiesten en de bouw van het podium. (WVK)